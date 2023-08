Stand: 09.08.2023 09:30 Uhr Deertheim in Hammerbrook vull

Hier kaamt keen Hunn un keen Katten mehr rin! Dat seggt dat Deertheim an de Süderstraat in Hammerbrook. De böverste Veehdoktersche dor sä, dat dat Heim vull is – mit eenhunnertsüsstig Hunn un tweehunnertföffteihn Katten. Graad in de verleden twee Weken sünd veel Deerten afgeven worrn. Na Informatschonen vun NDR 90,3 sünd ok all anner Deertheimen bannig vull.

