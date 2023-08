Stand: 08.08.2023 09:30 Uhr Treckt sik hen mit dat Paloma-Viertel

Dat is nu al meist teihn Johr her, dor hebbt se op St. Pauli de Esso-Hoochhüüs afreten, un dor schull denn dat ne'e Paloma-Viertel entstahn. So recht vörangahn dormit deit dat aver nich. De Frakschoons-Boos vun de SPD, Dirk Kienscherf, de hett in't Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg-Journal verlangt, dor schull mehr Tempo maakt warrn. He hett den Investor, de Bayerische Hausbau, nu en Ultimatum stellt un seggt: Bet to'n Johrs-Enn schull allens, wat to besnacken un to planen is, fardig ween. Wenn nich, denn wull he geern en Neestart hebben.





