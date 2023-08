Stand: 08.08.2023 09:30 Uhr Wat maakt de Klimawannel mit Hamborg?

De Klimawannel is ok in uns Stadt düütlich to spören - dat meent de gröttste Deel vun de Hamborgerinnen un Hamborgers. Rutkamen is dat bi en ne'e repräsentative Studie vun dat Helmholtz-Zentrum Hereon, un de liggt NDR 90,3 exklusiv vör. De mehrsten Lüüd sünd bang wegen Stormfloot un Hoochwater. Man teihn Perzent vun de Utfraagten glöövt, dat disse Kummer eerst fröhestens in 30 Johr losgeiht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch