Stand: 08.08.2023 09:30 Uhr Wat hett de Storm anricht?

70 Insätz siet güstern Namiddag - dat is de Stormbilanz bi de Hamborger Füerwehr. To'n gröttsten Deel müssen se los na Bööm, de ümkippt weern oder wo Telgen afbraken weern. Över gröttere Schadens is nix bekannt worrn. Minschen sünd nich to Schaden kamen, man eenmal mehr is de Fischmarkt vun en Stormfloot överspöölt worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch