Stand: 08.08.2023 09:30 Uhr In Slowenien warrt oprüümt

In Slowenien loopt na de dullen Överswömmungen nu de Oprüümarbeiden. Op vele Straten kann nüms mehr föhren, vör allen wegen Felsen, Geröll un ümkippte Bööm. Middewiel is dor ok Hölp ut annere Länner ünnerwegens. Ünner annern schüllt Baggers un provisorische Brüchen na Slowenien henbröcht warrn. För Düütschland is dat Technische Hölpswark in'n Insatz.

