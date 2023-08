Stand: 08.08.2023 09:30 Uhr Wat warrt ut Köhlbrandbrüch un A 26 Oost?

En Hamborger Bo-Projekt, wo ok veel över snackt warrt, dat is de Köhlbrand-Querung. Ümweltsenater Jens Kerstan vun de Grönen hett vele Lüüd överrascht, as he fordern dee, de Köhlbrandbrüch schull nich afreten warrn. Nu hett he naleggt, in't Interview mit den NDR Hamborg un hett dorbi de Autobahn 26 Oost in'n Haven infraag stellt. Un Kerstan sä, wenn de Köhlbrandbrüch blifft, denn müss weniger boot warrn un dat wörr CO2 insporen.

