Stand: 08.08.2023 09:30 Uhr Marihuana-Plantaasch utrüümt

In Hammerbrook hett de Hamborger Polizei en Marihuana-Plantaasch uthaven. An'n laten Avend sünd in de Amsinckstraat Ermiddlers vun't LKA in en Hotel rinstörmt, wat leddig steiht - dat is en Huus mit teihn Stockwarken. Funnen hebbt de Polizisten denn poor Dutzend Marihuana-Planten, de achteran mit en Lastwagen wegbröcht worrn sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch