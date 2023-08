Stand: 07.08.2023 09:30 Uhr Fegebank över Gentechnik

Na de Bekunnen warrt düchtig diskereert. In ehr egen Partei un ok bi Ümweltschulers. Hamborgs gröne Wetenschopsenatersch Katharina Fegebank seggt „Ja“ to de ne’e Gentechnik. Dormit stellt se sik op de Siet vun de EU-Kommisschoon. De will de Regeln för dat Anboen vun Planten, de een gentechnisch verännert hett lockern. Fegebank meent, in Tieden vun den Klimawannel kann een dormit dat Eten sekern. De BUND in Hamborg krittelt, Verbrukers köönt denn gor nich mehr sehn, wannehr se Levensmiddels eet, an de een wat mit Gentechnik maakt hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch