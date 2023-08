Stand: 07.08.2023 09:30 Uhr Allens goot lopen bi'n CSD

In de Hamborger Binnenstadt weern an't Wekenenn wedder bunte Kledaasch, Regenbagen-Fahnen um bummelig 250-Dusend fiern Lüüd, de en Teken för Toleranz sett, to sehn. De Paraad to'n Christopher-Street-Day leep ahn gröttere Twüschenfäll af. De Polizei Hamborg un ok de CSD-Veranstalter sünd tofreden.

07.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch