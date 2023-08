Stand: 07.08.2023 09:30 Uhr Slowenien

Jümmer noch kämpft Slowenien gegen dat, wat de dulle Regen mit sik bröcht hett. Twee Drüttel vun dat Land hebbt ünner dat Hoochwater to lieden. Güstern weern dor wedder poor dusend Katastrophenhölpslüüd togang. Ganze Dörpen sünd dörch dat Water vun de Butenwelt afslaten. In vele Gegenden sünd de Minschen bang, dat dor noch de Eer daalrutschen kunn. De Regeren in Ljubljana seggt, dat is de gröttste Naturkatastrooph siet 30 Johr. Se hett al de EU un de NATO üm technische Hölp beden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch