Stand: 07.08.2023 09:30 Uhr Wacken 2024 utverköfft

Na Wacken is vör Wacken. Dat Metal-Open-Air-Festival is twoors jüst eerst to Enn gahn, man nu al sünd all 85.000 Koorten för dat tokamen Johr verköfft. Un dat binnen veeranhalf Stünnen, vermellt de Veranstalter. Düt Johr weern düütlich weniger Besökers dor. De Platz weer vull vun Modder un Matsch. Poor Lüüd hebbt dorüm ok in'n Volkspark Hamborg slapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch