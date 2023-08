Stand: 05.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Bedrug mit Hüerwahnens

De Hamborger Polizei wohrschaut vör en ne’e Oort vun Bedrug. Dor hett NDR 90,3 Middeweken düsse Week veel wat över snackt hatt. En verkehrte Huusverwalten beedt Wahnungen to Hüer in Hamm, Winterhuud un Eimbüddel in’t Internet an. Wokeen sik dor för interesseren dä, de betahl dusende Euro an Kaution, Meed un Afstand, ahn dat een jichtenswann den Slötel för de Wahnung kriegen deit. Betto sünd al üm un bi 130 Lüüd, de en Wahnung söken doot, op düsse Oort Anbott op rinfullen. In’t Internet maakt sik de Bedregers Daten vun en Immobilienünnernehmen ut Essen to egen.

