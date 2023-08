Stand: 05.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Geld för de Polizei

Hamborg gifft för de Polizei mehr Geld ut as jichtenswann tovör. Alltohoop sünd nu mehr as 7.800 Beamte bi de Polizei un Kripo to gangen. Dat hett de Binnenbehöörd Dunnersdag düsse Week seggt un dormit dat Kritteln, wat vun’e CDU kööm vun sik wiest. De Böverste vun’e CDU-Frakschoon Dennis Thering harr tovör bekrittelt hatt, dat in vele Stadtdelen weniger Beamte op Streif gahn weern.

