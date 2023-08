Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr Mehr Geld för Arbeitslüüd bi „Plegen un Wahnen“

Mehr Geld kriegt op’e anner Siet de Arbeitslüüd bi Hamborgs gröttsten privaten Pleegheimbedriever „Plegen un Wahnen“. So as NDR 90,3 to weten kregen hett, steiht in den Tarif-Afsluss mit de Warkschop Ver.di en Plus vun 450 Euro binnen un dat gellt denn af tokamen Johr. Ok de Toslääg, wenn een nachts un sünndags arbeiden deit, de schüllt na baven gahn. Dat Instiegs-Gehalt för Pleegfachkräft liggt dorna to uurdelen denn bi över 3.700 Euro in’n Maand.

