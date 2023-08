Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr Reakschoon ut Hamborg op ne’e Regeln bi’t Afschuven

Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser will de Regeln, wat dat Afschuven vun Lüüd angahn deit, wat scharper maken. Blangen anner Saken schüllt Asylbewarvers, de aflehnt worrn sünd, länger in Utreisgewohrsam blieven. Dormit kriegt de Behöörden mehr Tiet, üm dat Afschuven praat to maken. Wat dat nu de Kommunen un Städer wohrhaftig wat vun jümehr Last nehmen deit, dor hebbt de Grönen in Hamborg jümehr Twiefel an. Op’e anner Siet is de CDU jüst mit düsse Regel inverstahn. De Linken meent, dat geiht nich mit uns Verfaten tohoop, dat de Polizei in Flüchtlingsünnerkamen ok anner Rüüm dörsöken dröfft. Un de Binnenbehöörd finnt de Plaans vun Faeser in’n Groten un Ganzen goot.

