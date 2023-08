Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr Ne’e ARD-Düütschlandtrend

De AfD hett in en Ümfraag ne’e beste Tahlen kregen: Wenn de Lüüd nu düssen Sünndag den Bunnsdag wählen schullen, denn harrn 21 Perzent jümehr Krüüz bi de AfD maakt. Dat sünd een Perzentpunkt mehr as verleden Maand. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. Starkste Kraft weern de Unionsparteien mit 27 Perzent. De SPD fallt op 17 Perzent. De Grönen leggt liggt to op 15 Perzent. Un de FDP blifft so as vörher bi söven Perzent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch