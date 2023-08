Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr Trump al wedder vör’t Brett

De vörmalige US-Präsident Donald Trump stünn güstern wedder vör’t Brett. Dorbi plädeert he op „nich schullig“. Truump mutt sik in Washington wegen versöchten Wahlbedrug verantwoorden un dat de Lüüd op dat Kapitol op tostöörmt sünd. Na den Termin bi Gericht snack he vun en truerigen Dag för Ameriko. Schull he veruurdeelt warrn, denn kunn op em en johrteihntelange Haftstraaf op tokamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch