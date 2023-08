Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr Striet wegen Klövensteen

Altnas Linke un twee Initiativen ut Rissen bekrittelt dat Bezirksamt. Dat neemich schall den Kompromiss, wat dat Wildgeheeg Klövensteen angahn deit, egenhannig verännert hebben. So as dat heet will dat Bezirksamt Altna nu blots 130 statts de afmaakten 150 Parkplätz op’n Weg bringen un den Speelplatz vun 2.000 op 5.000 Quadratmeter gröter maken. De Initiativ un de Linke lehnt dat af un smiet dat Amt nu vör, dat se de Bedeligten nich Bescheed seggt harrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch