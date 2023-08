Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag geiht los mit Wulken un Regen. Dat höört sik aver slimmer an, as dat is, denn dat regent weniger as in’e verleden Daag un an’n Namiddag kummt denn ok noch de Sünn vördag. Wat de Temperaturen angeiht kriegt wi vundaag noch so üm un bi 21 Graad. Opstunns sünd dat in Hamm 16 Graad. Un düt Wekenenn warrt denn beter as dat letzte. Liekers dat ok regen deit, kriegt wi ok veel wat de Sünn to sehn bi Temperaturen vun bet to 21 Graad an’n Sünnavend un 19 Graad an’n Sünndag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch