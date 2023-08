Stand: 03.08.2023 09:30 Uhr CDU: To wenig Polizei in de Randrebeten

De Hamborger Polizei sett graad mehr Lüüd an'n Hauptbahnhoff in. De CDU bekrittelt, dat nu Schandarms in anner Stadtdelen fehlt. De Senaat harr op Anfraag ne'e Tahlen dorto vörlegt. Dor stünn, dat de Arbeitstiet in't Kommissariat an'n Steindamm – also nich wiet vun'n Bahnhoff – binnen vun en Johr üm föfftig Perzent anstegen weer. Buten in Bardörp, Wandsbek un Negraven weer se licht rünnergahn.

