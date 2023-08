Stand: 03.08.2023 09:30 Uhr Frachtschipp warrt afslept

De Autofrachter "Fremantle Highway" schall an'n Morgen na Eemshaven in de Nedderlannen trocken warrn. So hefft dat de Ämter dor mitdeelt. För en Week hett dat Schipp mit dreidusendachthunnert Newagens an Bord to brennen anfangen. Nu liggt dat bummelig süssteihn Kilometer vör de Wattenmeerinseln Schiermonnikoog un Ameland.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch