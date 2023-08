Stand: 03.08.2023 09:30 Uhr Mehr Minschen ahn Wohnung

Jümmer mehr Minschen in Hamborg leevt in en Ünnerkunft, wo een hengahn kann, wenn een keen Dack mehr övern Kopp hett. Tweeundörtigdusend Lüüd weren dor graad ünnerbröcht, steiht in en Statistik vun'n Bund. Verleden Johr weren dat noch negenteihndusend. Nich mittellt sünd Minschen, de op de Straat leevt. De Diakonie hett'n Senaat nu opropen, dat he Geld för'n Bo vun ne'e Hüüs utgeven schall, in de denn Lüüd wohnen köönt, de hoochnödig en Wohnung bruukt.

