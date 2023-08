Stand: 03.08.2023 09:30 Uhr Trump vör Gericht

Ex-US-Präsident Donald Trump steiht vundaag vör Gericht. Em warrt vörsmeten, he harr sien Lüüd 2021 wild maakt, dat se dat Kapitol in Washington störmt. Dorto schall Trump versöcht hebben, wat an'n Utgang vun de Präsidentenwahl 2020 to dreihn.

