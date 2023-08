Stand: 03.08.2023 09:30 Uhr Noordpol-Expedition geiht los

Dat düütsche Forschungsschipp "Polarstern" föhrt vundaag na'n Noordpol los. Start is in'n Haven vun Tromsö in Norwegen. Twee Maand lang will dat föfftig Lüüd starke Team ut Bremerhaven rutfinnen, wat de Klimawannel dat Leven in de Polarsee anners maakt. Ünner annern schall meten warrn wo dick dat Ies is un wo veel Licht dor dörkummt. Achterher schüllt de Daten denn mit Daten ut 2012 verglieken warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch