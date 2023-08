Stand: 02.08.2023 09:30 Uhr Bahnstreek Hamborg - Hannober

Noch flinker mit den Tog vun Hamborg na Hannober. Un mehr Platz för den Verkehr vun Frachttöög. Siet mehr as dörtig Johr striet se üm düsse ne’e Bahnverbinnen. Övermorgen will Fridays-for-future nu för den Neebo op de Straat gahn. Lüüd, de dor in Neddersassen in de Gegend wahnt un ok Politikers vun dor sünd gegen dat Projekt vun de Bahn. Een vun de Gegners is ok de SPD-Böverste Lars Klingbeil.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch