Stand: 02.08.2023 09:30 Uhr Ne’e Anklaag gegen Trump

Noch en Anklaag gegen den vörmaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dat geiht üm siene Versöken, op dat, wat bi de Präsidentenwahl 2020 rutsuert is, intowirken. In de Anklaag leggt se Trump veer Saken to Last. Ünner anner’n de Verswören gegen de Vereenigten Staten. Morgen sall he in Washington vör’t Brett stahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch