Stand: 02.08.2023 09:30 Uhr Düre Stratenümboten

In Hamborg warrt dat Ümboen vun poor Straten wedder dürer as dat mal plaant weer. Dat kann een ut en Papeer vun’n Senaat rutlesen, wat NDR 90,3 vörliggen deit. De Stadt bruukt mehr as 13 Millionen Euro extra, dat se ünner anner'n den Wellingsbüttler Weg un de Wellingsbütteler Landstraat ümboen kann. To't eerste Maal staht dor ok Tallen för Fohrradweeg. Dor köst to't Bispeel en twee Kilometer langen Radweg op de Elvgaustraat 24 Millionen Euro. Doröver sallt sik de Verkehrsutschuss vun de Börgerschop to't Enn vun'n August besnacken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch