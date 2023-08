Stand: 02.08.2023 09:30 Uhr Niger

Na den Militärputsch in'n Niger in Westafrika hett dat Militär de Grenzen na fiev Naverstaten hen wedder open maakt. De Wohrschau för't Reisen vun't Butenministerium blifft liekers noch bestahn. Dat Ministerium raadt de Düütschen in'n Niger, rut ut dat Land to gahn. Frankriek flüggt siene Staatsbörgers al ut un hett anbaden, dat se ok Düütsche mitnehmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch