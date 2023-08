Stand: 02.08.2023 09:30 Uhr Överlasten vun de Eer

Vundaag is de so nöömte Eer-Överlastensdag. Dat heet, wi Minschen verbruukt vun hüüt op an mehr as uns de Natur in düt Johr överhaupt geven kann. Wat de Ümweltorganisatschoon "Global Footprint Network" utreekt hett, is düsse Dag jedet Johr fröher. Dat heet, wi leevt jümmer mehr över uns Verhältnissen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch