Stand: 31.07.2023 09:30 Uhr Maleschen mit de HADAG-Fähren

De HADAG mellt vundaag wedder, dat welk vun de Elv-Fähren nich fohren doot. So as ok al an’t Wekenenn gellt dat vör allen för de Törns vun Finkwarder hen na Neefeld. Siet dat Fröhjohr löppt dat al nich rund mit de Fähren – de HADAG verkloort, dat wörr an Maleschen bi’n Bedrief liggen. Man as dat lett hett dat Ünnernehmen woll nich noog Personal. Politikers ut den Bezirk Mitt verlangt nu, dat Verkehrssenater Anjes Tjarks de Saak in de Hand nimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch