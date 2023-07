Stand: 29.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Utteken för Boris Herrmann

Hamborg hett en ne’en Alster-Ehren-Slüsenwächter: Düsse Ehr is Maandag düsse Week Boris Herrmann tokamen. Uttekent worrn is he för allens dat, wat he bi de internatschonale Hoochseeregatten leist hett un dat, wat he sik bavento denn noch för de Schuul vun’e Ümwelt- un de See insetten deit.

