Stand: 29.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Weltdag gegen dat Verdrinken

In Hamborg sünd düssen Sommer al veer Minschen bi Badeunfäll üm’t Leven kamen. Wegen den "Weltdag gegen dat Verdrinken", de Dingsdag düsse Week ween is, hett de DLRG - de Düütsche Levensreddens-Sellschop - hell un deel vun‘t Baden un Swümmen in’e Elv afraadt. In Seen schull en blots baden, wenn düsse ok för’t Swümmen freegeven sünd.

