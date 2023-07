Stand: 29.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Haven warrt woll weniger wat an Geld afsmieten

Dunnersdag is vördag kamen: Op den Hamborger Haven kunn en groot Afswung op tokamen, wat de Weertschop angahn deit. De Ümslagstahlen gaht na ünnen un deswegen hett de Havenkonzern HHLA düsse Week wohrschaut, dat de Haven nich mehr so veel afsmieten dä. Dat Plus in’e Kass kunn düt Johr üm mehr as föfftig Millionen Euro na ünnen gahn. Dat leeg an Russlands Krieg gegen de Ukrain, de Inflatschoon un de hogen Tinsen. De Aktie vun’e HHLA geev na de Wohrschau, wat dat Plus in’e Kass angeiht, düütlich wat na.

