Stand: 28.07.2023 09:30 Uhr SAGA müss mehr boen

Dat Wahnungsboünnernehmen SAGA, wat de Stadt tohören deit, müss mehr boen. Dat verlangt de Frakschoonsböverste vun’e Linken, Cansu Özdemir, in dat Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. De Lüüd kunnen sik de Meed, de ümmer wieder na baven gahn deit, eenfach nich mehr leisten, meen Özdemir. Krietsch süht se vör allen Dingen ok de Klima- un Soziaalpolitik vun’e root-gröne Regeren. As Zensur geev dat dorför en söss, so Özdemir.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch