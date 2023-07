Stand: 28.07.2023 09:30 Uhr Striet üm Schrottautos

In Hamborg gifft dat hunnerte Schrottautos, aver blots wenig dorvun warrt vun’e Stadt an’e Siet maakt, bekrittelt de CDU. Se hett de Tahlen dorför bi’n Senaat affraagt. Dorna to uurdelen sünd in’n Bezirk Mitt düt Johr 1.300 twei‘e Fohrtüüch mellt worrn, aver blots 123 sünd afsleept worrn. So as de Senaat dat seggt, hett en groot Deel vun de Lüüd, de de Autos tohören doot, sik sülvst kümmert un de Autos an’n Enn weghoolt. De CDU glöövt dat aver nich un meent, de Senaat wull sik blots rechtfardigen.

