Stand: 27.07.2023 09:30 Uhr Verkehrsengpass in de Binnenstadt

Merrn in de Hamborger Binnenstadt warrt dat vun vundaag af an eng – för Autos, Lasters un Bussen. Twüschen Deichtorplatz un Millerntor warrn de Willy-Brandt-Straat un de Ludwig-Ehrhard-Straat op Schick bröcht. In Richt na St. Pauli blievt twee Sporen free, in Richt na Hauptbahnhoff een Spoor – so mellt dat de Verkehrsbehöörd.

