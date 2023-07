Stand: 27.07.2023 09:30 Uhr Autofrachter brennt ümmer noch

De bannig grote Auto-Frachter vör de nedderlänn’sche Küst, de brennt ümmer noch. Hölperslüüd in de Noordsee, de versöökt wieder, dat Schipp, de "Fremantle Highway", to löschen. Man dat is woll sworer, as de dacht hebbt. Ümweltorganisaschonen, de sünd nu bang, dat dat en grote Öko-Katastrooph för de Noordsee un dat Wattenmeer geven wöör, wenn de Frachter ünnergüng.

