Klimaaktivisten schüllt betahlen

Stand: 26.07.2023 09:30 Uhr

In den Striet mit radikale Klimaaktivisten gifft Hamborg nu ok Wind vun vörn vunwegen dat, wat de Schadens an Geld kösten doot. All Ünnernehmen un Behöörden, de de Stadt tohöört, schüllt dat in Reken stellen, wat de Protestakschonen an Schadens anricht hebbt, see Finanzsenater Andreas Dressel bi NDR 90,3. De Stadt verlangt vun de Aktivisten al nu bummelig 55.000 Euro, wieldat se Raathuus un Hüüs vun de Uni vullsmeert hebbt. Un dor kunnen noch mehr Rekens kamen, so Dressel, ünner annern för de Blockaad vun den Flooghaven.

