Stand: 26.07.2023 09:30 Uhr Schaden dör Wooldbränn un lange Hitten

Füer in’t Holt, lange Hitten un Stöörm richt rund üm dat Middelmeer ok wieder sworen Schaden an. In Grekenland sünd dree Minschen to Dode kamen. Ok op de italjensche Insel Sizilien hebbt Insatzkräft dree Minschen funnen, de al doot weern – in de Neegde vun Palermo brennt dat böös dull. In Algerien sünd tominnst 34 Minschen storven. Ok in de Törkei un Tunesien brennt dat op grote Flachen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch