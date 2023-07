Stand: 26.07.2023 09:30 Uhr Ne’e Tallen to den Minnstlohn

Bummelig jeedeen Veerten in Düütschland verdeent nich mehr as den Minnstlohn. Dat kann een ut Tallen vun’t Statistsche Bunnsamt rutlesen. Affraagt harr jüm de Linksfrakschoon, schrievt de Funke-Blääd. As dat lett verdeent goot 23 Perzent vun de Anstellten weniger as 14 Euro de Stünn – meist 15 Perzent kriegt den Minnstlohn vun 12 Euro. Linken-Frakschoonsböverste Dietmar Bartsch meent, de Lohnhöögde in Düütschland is veel to siet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch