Stand: 25.07.2023 10:15 Uhr Hauptbohnhoff schall sekerer warden

De Hamborger Hauptbohnhoff schall sekerer un reiner warden. Dat wüllt Politik un Polizei dörchsetten. Facklüüd vun de Hamborger Suchthölp hebbt to NDR 90,3 seggt, se fordert man in, dat de, de an de Drogensprütt hangt, dorbi nich bisied schaven warrdt. Verleden Week harr de Senaat künnig makt, dat an’n Hauptbohnhoff duerhaft Wapen verbaden warrdt un dat se mehr kuntrellern wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch