Stand: 25.07.2023 10:15 Uhr Rusig Wedder in’n Nuurden

Rusig Wedder mit Blitz un Dunner vermengeleert hett dat güstern vör allen in’n Nuurden vun Hamborg geven. In’n Süden vun Sleswig-Holsteen sünd Hölpslüüd güstern Nameddag un Avend üm un bi dreehunnert mol utrückt. To’t Bispeel in Nuurderstedt, Rellingen un Reinfeld sünd Keller vull Water lopen un ok weck Straten landünner gahn. In Hamborg müßte de Füerwehr nich heel so veel rut: fiefundörtig Mol in’n Nuurdoosten vun de Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch