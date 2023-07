Stand: 25.07.2023 10:15 Uhr Christa Block is storven

De Hamborger Ünnernehmer-Fro Christa Block is dod. Dat Hamborger Avendbladd un de Bild schrievt, dat se an’n Fredag al storven is, mit tweeunachtig Johrn. Christa Block harr tohoop mit ehrn Keerl Eugen de Gasthuus-Grupp Block-House opboogt. Doröver rut is se lang Tiet de Baasfro vun den Opsichtraat bi dat Elysée-Hotel west.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch