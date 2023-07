Stand: 25.07.2023 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Schön schedderig is dat un blifft dat: Vundag dörchwussen, mol mehr, mol weniger Wulken, twüschendörch Regenschuer, un eerst na’n Nahmeddag hen dröögt dat beten af. De Temperatur kladdert bet twintig Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder veerteihn Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull ut West bet Nuurdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen un övermorgen nich veel anners as hüüt, dat blifft so bi, mit jümmer wedder Regen bi negenteihn bet twintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch