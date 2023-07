Stand: 24.07.2023 09:30 Uhr Football WM vun de Fruuns geiht los

Vundaag mööt de düütschen Profi-Footballerschen wiesen, wat se köönt. Bi de Weltmesterschop speelt se vundaag gegen Marokko. Los geiht dat in een Stünn - also halvig ölven na uns Tiet - in Melbourne.

