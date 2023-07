Stand: 22.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Flegerbomb in’t Schanzenviddel

Middenbinnen in’t Schanzenviddel hier bi uns in Hamborg is Maandag düsse Week bi Boarbeiden en engelsche Flegerbomb funnen worrn. Se leeg direktemang blangen de Bahnbrüch in’e Bartelsstraat. Lüüd, de ümto wahnen doot, müssen ut jümehr Wahnung rut. Ok de S-Bahn föhr nich mehr. De ganze Nacht lang hett dat duert, üm de Bomb unschädlich to maken. Düsse gode Naricht kööm denn na dörteihn Stünnen. So as de Hamborger Füerwehr dat överslaan deit, kunnen in’e Stadt ünner de Eer noch üm un bi 2.900 Flegerbomben ut’t Tweten Weltkrieg liggen. Bet de denn all wegmaakt weern, dat wörr denn dorna to uurdelen noch bummelig 170 Johr lang duern.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch