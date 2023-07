Stand: 21.07.2023 09:30 Uhr Hauptbahnhoff schall sekerer warrn

Mehr Sekerheitslüüd, mehr Video-Överwachen un Scheetiesens un Messen - de sünd för ümmer verbaden. Mit dat allens will Binnensenater Andy Grote den Hamborger Hautpbahnhoff sekerer maken. Dat Ganze gellt af’n Oktobermaand. De Oppositschoonsparteien CDU, AfD un FDP is dat to wenig un se smiet den Senaat vör, to laat wat maakt to hebben. För de Linken sünd de Plaans op’e annern Siet Populismus.

