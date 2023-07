Stand: 21.07.2023 09:30 Uhr Corona blifft op Platz 1

De Pandemie is vörbi un liekers blifft Corona op Platz 1 wat de Infektschoonskrankheiten in Hamborg angahn deit. Düt Johr hebbt se, so as dat Hygiene-Institut dat seggen deit, al mehr as 15.000 Fäll tellt. Verleden Johr sünd dat to sülven Tiet aver al mehr as en halve Million Infektschonen ween. Op Platz 2 vun’e Infekschoonskrankheiten steiht totiets de Grippe mit betto 1.800 Fäll. Dicht achteran kaamt denn Magen- un Darm-Infekten.

