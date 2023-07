Stand: 21.07.2023 09:30 Uhr Ne’e Ümfraag - ARD-Düütschlandtrend

So wenig Tostimmen hebbt de Grönen al lang nich mehr hatt. In en ne’e Ümfraag, den ARD-Düütschlandtrend, dor kummt de Partei blots noch op 13 Perzent. Ganz vörn mit an steiht so as vörher al de Union. Se kummt nu op 28 Perzent vun’e Stimmen. Wenn een nu an‘n Sünndag den Bunnsdag wählen dä, denn wörrn 20 Perzent vun’e Lüüd jümehr Krüüz bi de AfD maken, 18 Perzent möken jümehr Krüüz bi de SPD. De FDP steiht bi 7 un de Linke bi 4 Perzent.

