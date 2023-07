Stand: 21.07.2023 09:30 Uhr Football-WM vun’e Froonslüüd

Nigeria un Kanada hebbt hüüt Morgen al liekop speelt. Dor is dat bi en null to null bleven. Un de Philippinen hebbt vun’e Swiez mit null to twee een op’e Mütz kregen. Un wat de düütschen Football-Froonslüüd angeiht, de sünd Maandag an’e Reeg. Dor speelt se denn in Australien, in Melbourne, gegen Marokko.

